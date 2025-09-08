هراسی از هیچ سناریویی نداریم؛ محاصره غزه توسط اسرائیل باید شکسته شود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: ناوگان همبستگی بینالمللی «صمود» با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور جهان روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ حرکت خود را با هدف شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه آغاز کرد. واژه «صمود» به معنای مقاومت است.
ائتلافهای مختلف بینالمللی شامل «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان صمود» و «الصمود نوسانتارا» مالزی در این ناوگان حضور دارند. همچنین چهرههای برجسته ای از جمله گرتا تونبرگ، ماریانا مورتگوا و دیگر فعالان حقوق بشر در این اقدام شرکت کردهاند. اعلام شده است که دهها کشتی دیگر از تونس و کشورهای حوزه مدیترانه در روز چهارم سپتامبر به این ناوگان ملحق خواهند شد.
ناوگان جهانی صمود بزرگترین کاروان دریایی دنیا است. هزاران نفر دور هم گردآمده اند تا اواسط سپتامبر به غزه برسند. آبهای بینالمللی نزدیک تونس، لیبی، آبهای مصر و غزه مسیر حرکت کشتیها است. رژیم اشغالگر قدس تاکید کرده است که فعالان این کشتیها را بازداشت خواهد کرد.
در همین راستا «دومینیک» عضو هلندی ناوگان جهانی صمود به خبرنگار مهر گفت: مدت زیادی است که از فلسطین حمایت میکنم و نسبت به جنایتهای اسرائیل علیه ملت فلسطین اعتراض دارم. پیوستنم به ناوگان به یکباره و اتفاقی نبود بلکه به خاطر موج همبستگی بینالمللی با مردم غزه بود.
وی افزود: از دهها کشور دور هم جمع شدهایم تا با قایقها و کشتیهایمان محاصره غزه را بشکنیم. قصد داریم با این کاروان دریایی به فلسطینیان نشان بدهیم که آنها تنها نیستند، آنها نامرئی نیستند بلکه ظلم و جنایتی که از سوی صهیونیستها در حق آنها انجام میشود، عیان و آشکار است.
دومینیک با اشاره به سکوت دولتها در قبال جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: وقتی از طرف دولتها برای حمایت از فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامی انجام نمیشود، مردم و جامعه مدنی جمع میشوند تا به آنها ثابت کنند که همه ما با دست در دست یکدیگر دادن و تلاش کردن، میتوانیم محاصره نوار غزه را بشکنیم و تا زمانی که فلسطین آزاد نشود دست از تلاش کردن بر نخواهیم داشت.
این عضو هلندی ناوگان جهانی صمود اضافه کرد: اسرائیل همانطور که کشتیهای پیش از کاروان صمود را تهدید کرده کشتیهای این ناوگان جهانی را هم تهدید کرده است. ما خود را برای مواجهه با هر جنایتی از سوی نظامیان صهیونیست آماده کردهایم و از چیزی نمیترسیم؛ هر اتفاقی برای ما بیفتد در مقابل آنچه که فلسطینیان تجربه میکنند، هیچ است.
وی در پایان خطاب به ملت فلسطین گفت: کاری با دولتهایمان و سکوت آنها نداریم؛ ما مردم عادی تا آزادی فلسطین در کنار شما هستیم، هرگز تسلیم نخواهیم شد و به سوی شما خواهیم آمد، نگران نباشید و امید خود را از دست ندهید.
نظر شما