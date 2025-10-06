سردار مؤیدی: هفته فراجا فرصتی برای شنیدن صدای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مؤیدی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، در برنامه میز گرد خبری به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای این پلیس در یک‌سال گذشته پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه نظم و امنیت گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم تا یاد و خاطره‌ همه شهیدانی را که برای پاسداری از جان، مال و ناموس مردم جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند، گرامی بدارم. این هفته، در واقع فرصتی است برای تعامل و ارتباط تنگاتنگ‌تر با مردم و دریافت عملکرد پلیس از زبان ولی‌نعمتان‌مان.

تعامل با مردم، مهم‌تر از آمار و ارقام

سردار مؤیدی افزود: نشستن و اشاره کردن به آمار و ارقام شاید چندان در شأن مردم نباشد، هرچند گفتن آنها لازم است. اما برای ما، مهم‌تر از بیان آمار، این است که عملکرد خود را از نگاه مردم بشنویم و از زبان آنان ارزیابی شویم.

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته، هفته فراجا یک فرصت طلایی برای دریافت مطالبات و انتظارات مردم بود. مردم دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را بیان می‌کردند و ما نیز در سال بعد، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود را بر اساس همان مطالبات تنظیم می‌کردیم.

تدوین «سند راهبردی حکمرانی پلیس پیشگیری»

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده در سال گذشته گفت: بر اساس بررسی‌های میدانی و علمی، مردم انتظار داشتند که پلیس در تراز جامعه اسلامی و متناسب با شأن مردم، فعالیت‌های اجتماعی خود را تقویت کند. بر همین مبنا، در سال گذشته با استفاده از داده‌های اجتماعی و پژوهش‌های مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، سندی راهبردی تحت عنوان سند حکمرانی پلیس پیشگیری تدوین شد.

وی ادامه داد: این سند، نحوه ارتباط پلیس با مردم، چگونگی مشارکت‌های پلیس با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی، و ارتقای سطح توانمندی و حرفه‌ای‌گری پلیس را تبیین می‌کند. هدف ما این بود که پلیس پیشگیری بتواند در جامعه اسلامی جایگاه واقعی خود را به نمایش بگذارد.

تمرکز بر رضایتمندی مردم و کاهش جرائم اجتماعی

سردار مؤیدی خاطرنشان کرد: در راهبردهای جدید، تمرکز اصلی ما بر رضایتمندی مردم قرار گرفته است. تلاش کردیم تا با تمرکز بر مأموریت‌های اجتماعی، رضایت عمومی را در حوزه پیشگیری از جرائم افزایش دهیم. خوشبختانه در این زمینه توفیقات نسبی و قابل‌توجهی حاصل شده است.

تدوین سند راهبردی حکمرانی با مشارکت مراکز علمی و دانشگاهی



رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به رویکرد علمی و اجتماعی این پلیس در سال گذشته گفت: با استفاده از داده‌های اجتماعی و مطالعات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، در مسیر تقویت حکمرانی پلیسی گام برداشتیم و خوشبختانه توانستیم سند راهبردی حکمرانی پلیس پیشگیری را تدوین کنیم. این سند حاصل نظرات و پیشنهادات مراکز علمی، دانشگاهی و نخبگان کشور است.



وی افزود: در این سند، نحوه ارتباط پلیس با مردم، چگونگی مشارکت پلیس با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی، و ارتقای سطح توانمندی و حرفه‌ای‌گری نیروهای پلیس به‌منظور معرفی بهتر پلیس به جامعه اسلامی، به‌صورت دقیق تبیین شده است.



تمرکز بر رضایتمندی مردم و کاهش جرائم اجتماعی



سردار مؤیدی ادامه داد: در راهبردها و اولویت‌های این سند، تمرکز اصلی بر رضایتمندی مردم قرار گرفته است. تلاش کردیم با تمرکز بر مأموریت‌های اجتماعی و مردمی، میزان رضایت عمومی را افزایش دهیم. خوشبختانه در سال گذشته، توفیقات نسبی خوبی در حوزه پیشگیری از جرائم اجتماعی به‌دست آمده است.



تحقق پلیس حکمرانی و تعامل مؤثر با نهادهای حاکمیتی



رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به دستاوردهای ساختاری این پلیس اظهار کرد: در بخش درون‌سازمانی، گام‌های مؤثری برای تحقق ساختار پلیس حکمرانی برداشته شد و این سند در سلسله‌مراتب فرماندهی کشور به تصویب رسید. همچنین در حوزه برون‌سازمانی، منظومه فکری جدید پلیس که مبتنی بر تفکرات و خواسته‌های مردم است، در تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای اجتماعی به مرحله اجرا درآمد.



پیشگیری؛ کاری فرهنگی و بلندمدت



سردار مؤیدی خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم یک کار درازمدت و از جنس فرهنگ است. فعالیت‌های کوتاه‌مدت ممکن است نتایج محدودی داشته باشند، اما اقدامات بلندمدت در حوزه پیشگیری می‌تواند دستاوردهایی ماندگار و پایدار برای جامعه به همراه داشته باشد.

نگاه نوین به پیشگیری؛ از برخورد فیزیکی تا رویکرد اجتماعی



رئیس پلیس پیشگیری فراجا با تأکید بر اهمیت نقش پیشگیری در ایجاد امنیت پایدار گفت: امر پیشگیری امروز یک اصل جهانی و پذیرفته‌شده است. برخلاف گذشته که با جرائم اجتماعی به‌صورت سلبی و فیزیکی برخورد می‌شد، نگاه نوین جهانی بر شناسایی علائم و زمینه‌های وقوع جرم و ایجاد سازوکارهای بازدارنده متمرکز است تا از سختی کار همکاران ما در پلیس آگاهی و سایر بخش‌ها کاسته شود.



وی افزود: دستاوردهایی که همکارانمان در پلیس آگاهی و سایر رده‌ها به‌ویژه در افزایش سرعت کشف و کاهش جرائم داشته‌اند، نتیجه همین رویکرد پیشگیرانه است. معاونت‌های پیشگیری و آگاهی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ هرقدر در حوزه پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم، در بخش مقابله و برخورد، هزینه‌ها و آسیب‌ها کمتر خواهد بود.



پیشگیری؛ مأموریت مشترک همه پلیس‌ها



سردار مؤیدی خاطرنشان کرد: امروز در فراجا، پیشگیری نه‌تنها مأموریت اصلی پلیس پیشگیری است بلکه به اولویت همه پلیس‌ها تبدیل شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی، فتا، اطلاعات و امنیت و پلیس آگاهی، همگی فعالیت‌های خود را بر پایه پیشگیری طراحی و اجرا می‌کنند. بخش اعظم مأموریت این پلیس‌ها، بازدارندگی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی است.



وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، در پلیس آگاهی همکاران ما هنگام بررسی صحنه‌های جرم، ایرادات و اشکالات امنیتی منازل و اماکن را به مالکان گوشزد می‌کنند تا از تکرار جرم پیشگیری شود. این همان حرکت بلندمدت و فرهنگی است که در مسیر پیشگیری دنبال می‌کنیم.



تقویت مشارکت مردمی و هوشمندسازی تعاملات



رئیس پلیس پیشگیری فراجا در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف ما، تقویت مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری است. امروزه بخش اعظمی از ارتباطات پلیس با مردم از طریق سامانه‌های هوشمند برقرار می‌شود. داده‌های دریافتی از این سامانه‌ها تحلیل و در برنامه‌های سالیانه پلیس لحاظ می‌شود تا تصمیم‌ها و اقدامات ما بر اساس واقعیات اجتماعی و نیاز مردم شکل بگیرد.



رضایتمندی مردم؛ شاخص موفقیت پلیس



سردار مؤیدی با اشاره به ارزیابی مستمر عملکرد پلیس بر اساس بازخورد مردمی گفت: هر فعالیتی که پلیس انجام می‌دهد، در ادامه از منظر رضایتمندی مردم سنجش می‌شود. در هفته فراجا، بنده و همکارانم در مراکز پاسخگویی حضور داشتیم و مستقیماً به انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم گوش سپردیم. این ارتباط صمیمی به ما کمک می‌کند تا نقاط قوت خود را تقویت و نواقص را اصلاح کنیم.



حرکت به‌سوی پلیس فناور و پاسخ‌گو



وی اظهار داشت: پلیس جمهوری اسلامی باید در تراز مردم و ایران اسلامی باشد؛ پلیسی آموزش‌دیده، مجهز به فناوری‌های روز و متعهد به رضایتمندی عمومی. تلاش ما این است که با بهره‌گیری از دانش، فناوری و مشارکت اجتماعی، به نقطه مطلوبی برسیم که مردم احساس کنند پلیس در کنار آنها و برای آنهاست.

ورود جدی به عرصه فناوری و فضای مجازی در مأموریت‌های پیشگیرانه



رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به اهمیت نقش فناوری و فضای مجازی در امنیت اجتماعی گفت: امروز در عصری زندگی می‌کنیم که فضای مجازی و دیجیتال حتی در برخی موارد از فضای واقعی تأثیرگذارتر است و باید به همان میزان به آن توجه شود. بسیاری از جرائم نوپدید مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی و لینک‌های آلوده در این فضا شکل می‌گیرند و پلیس پیشگیری تلاش کرده است با نگاه فناورانه و هوشمندانه، در این حوزه ورود مؤثر و جدی داشته باشد.



وی افزود: در تعامل با پلیس فتا و سایر بخش‌های تخصصی، مأموریت ما این است که با استفاده از ابزارهای هوشمند و داده‌محور، هم پیشگیری از وقوع جرائم سایبری را دنبال کنیم و هم ارتباط با مردم در این فضا تسهیل شود.



خدمات هوشمند پلیس در دسترس مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری



سردار مؤیدی با اشاره به هوشمندسازی خدمات پلیس گفت: پلیس پیشگیری امروز در حال حرکت به سمتی است که مردم بتوانند بخش عمده‌ای از نیازهای خود را بدون مراجعه به یگان‌ها برطرف کنند. در همین راستا، ۱۱ خدمت پرتقاضا که پیش‌تر نیازمند حضور مردم در کلانتری یا پاسگاه بود، اکنون از طریق اپلیکیشن «پلیس من» قابل دریافت است.



وی توضیح داد: این برنامه، پلیس را به درون خانواده‌ها برده است. مردم می‌توانند به‌صورت غیرحضوری درخواست خدمات دهند و پلیس نیز به‌صورت فوری پاسخ‌گو باشد. این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، باعث افزایش رضایتمندی و تقویت احساس امنیت در جامعه می‌شود.



فناوری در خدمت آرامش و امنیت مردم



رئیس پلیس پیشگیری فراجا تأکید کرد: پلیس باید تسهیل‌گر باشد، نه صرفاً ناظر یا مجری. وقتی مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود را ساده، سریع و هوشمند دریافت کنند، این خود نوعی پیشگیری اجتماعی است. فناوری امروز به ما کمک کرده تا پلیس را از کف خیابان به فضای دیجیتال ببریم و خدمات را تا درون خانه‌های مردم گسترش دهیم.



وی خاطرنشان کرد: پلیس هوشمند و فناورمحور، آینده‌ای است که به‌سوی آن حرکت می‌کنیم. هدف ما ایجاد رضایتمندی عمومی و افزایش احساس امنیت از مسیر تسهیل خدمات، شفافیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

پلیس ناظم و هماهنگ‌کننده؛ نقش‌آفرینی همه در جامعه



رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به رویکرد مشارکتی در ایجاد امنیت گفت: پلیس مسئول تولید امنیت به‌تنهایی نیست؛ نقش ما به‌عنوان عنصر ناظر و هماهنگ‌کننده در جامعه است. تولیدکننده، فروشنده، خریدار، دانش‌آموز، استاد، کارمند و دستگاه‌های دولتی هرکدام سهم مشخصی در امنیت دارند و پلیس نقش ناظم و هماهنگ‌کننده این فعالیت‌ها را ایفا می‌کند.



وی افزود: به‌عنوان نمونه، در حوزه ساختمان، مقرراتی وضع شده که وزارت مسکن موظف است هنگام پایان کار هر ساختمان نظر کارشناسی پلیس را در زمینه ایمنی ساختمان لحاظ کند؛ از درب ورودی گرفته تا دوربین‌ها و حفاظ‌ها. این اقدام باعث شده مسئولیت‌ها بین نهادهای مرتبط تقسیم شود و زمینه ایجاد امنیت واقعی در جامعه فراهم شود.



کاهش چشمگیر سرقت‌ها؛ از خودرو تا طلا و جواهر



سردار مؤیدی با اشاره به نتایج ملموس اقدامات پیشگیرانه گفت: همین رویکرد باعث کاهش قابل توجه سرقت خودرو، طلا و جواهرات شده است. پلیس با همکاری خودروسازان و کارشناسان، ایمنی خودروهای مدل سال را ارتقا داده و در حوزه مراکز نگهداری کالا نیز تمهیدات لازم اعمال شده است. این اقدامات، فرصت‌های سرقت را به حداقل رسانده و امنیت جامعه را افزایش داده است.



پلیس یاران؛ تقویت امنیت از بطن جامعه



رئیس پلیس پیشگیری فراجا در ادامه تصریح کرد:بخش اعظمی از فعالیت‌های پیشگیری و مراقبت را به مردم واگذار کرده‌ایم. امروز بیش از صد هزار پلیس یار از جنس مردم در محلات، مراکز تجاری و ادارات فعالیت می‌کنند. این افراد تحت سیاست‌ها و برنامه‌های فراجا فعالیت می‌کنند و نقش مؤثری در افزایش امنیت و مشارکت اجتماعی دارند.



برنامه‌های آینده؛ اطلاع‌رسانی، آموزش و پیشگیری



سردار مؤیدی درباره برنامه‌های پیش روی پلیس پیشگیری گفت: تا پایان سال، تمرکز اصلی بر آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم در زمینه صیانت از جان، مال و فرزندانشان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. پلیس برای همه گروه‌های اجتماعی، از دانشگاه و حوزه‌های علمیه گرفته تا بازار و محیط‌های عمومی، پیام و برنامه دارد. این ارتباط تنگاتنگ آثار مثبت خود را نشان داده و با ادامه آن، نتایج ملموس‌تری در کاهش جرائم و ارتقای امنیت حاصل خواهد شد.



ارزیابی تأثیر فرهنگ پیشگیری



وی خاطرنشان کرد: پیگیری امر پیشگیری دشوار و زمان‌بر است و تأثیر آن بر فرهنگ عمومی نیازمند مطالعات علمی و نظرسنجی‌های مستقل است. معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس با همکاری مراکز پژوهشی در حال بررسی و تحلیل این تأثیرات است تا در پایان سال، آمار ملموس و قابل ارائه‌ای از نتایج اقدامات پیشگیرانه ارائه شود.

خبر در حال تکمیل...