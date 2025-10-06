رئیس پلیس فتا:خرید امن راهکار مقابله با جرایم سایبری در فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید،رئیس پلیس فتا فراجا اظهار کرد: هدف اصلی پنجمین پویش سراسری «خرید امن»، آگاهیبخشی به شهروندان درباره مخاطرات خریدهای اینترنتی و آموزش نکات کلیدی برای انجام خریدهای ایمن است.
وی با تأکید بر اینکه رعایت نکات ساده امنیتی میتواند مانع بسیاری از جرایم سایبری شود، افزود: مهمترین ابزار مقابله با تهدیدات سایبری ارتقای سواد فضای مجازی و افزایش آگاهی برای فعالیت در فضای مجازی است.
سردار مجید تصریح کرد: محورهای اصلی این پویش شامل آموزش روشهای امن خرید اینترنتی به کاربران و راه های جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، جرایم رایج در خریدهای اینترنتی و خطرات خرید از شبکههای اجتماعی است.
رئیس پلیس فتا فراجا، افزود: در راستای اجرا و تاثیر پذیری هر چه بهتر این پویش، تولید و انتشار محتوای پیشگیرانه با عنوان خرید امن در سطح رسانههای نوین و مکتوب و استفاده از ظرفیت بلاگرها، استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی با برگزاری جلسات با سازمانهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردم نهاد و ..، اقدامات رسانهای در رسانههای محلی و صدا و سیمای استان نظیر مصاحبه رادیویی تلویزیونی، پخش تیزر، زیرنویس و رادیونما و...، برگزاری نمایشگاه، میز خدمت، مسابقه نقاشی، نشست و هم اندیشی و اجرای کارگاههای آموزش حضوری و آنلاین (وبینار)، استفاده از تبلیغات محیطی نظیر پخش بروشور، تراکت و بهرهبرداری از فضاهای تبلیغات شهری در اختیار شهرداریها نظیر نصب بنر، پوستر و استند و همچنین استفاده از تبلیغات مجازی برای اطلاع رسانی و آموزش کامل به شهروندان صورت میگیرد.
وی در ادامه گفت: به جهت اجرا و تاثیر پذیری هر چه بهتر این پویش مدنظر است شگردهای کلاهبرداری به روز مجرمان سایبری، همچون درج آگهیهای جعلی در سایتهای آگهی محور با شگرد درخواست بیعانه از کاربران و همچنین آگهیهای جعلی تحت عنوان کاریابی به منظور سوءاستفاده از افراد جویای کار و نیز تبلیغات پوچ و اغوا کننده وام فوری در فضای مجازی، خریدهای ناامن از کانالها و صفحات شبکههای اجتماعی و همچنین ارسال پیامکهای جعلی حاوی لینک آلوده تحت عناوین مختلف، به شهروندان و کاربران در فضای مجازی اطلاع رسانی گردد تا شهروندان قدمهای خود را در فضای مجازی آگاهانهتر و هوشمندانهتر برداشته تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.
رئیس پلیس فتا فراجا در پایان به شهروندان و به خصوص کاربران توصیه کرد: حتما نکات لازم در خصوص خریدهای اینترنتی را رعایت نموده و در صورت برخورد با هرگونه موارد مجرمانه و مشکوک، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا با شماره تماس 096380 به کارشناسان ما در مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا گزارش کنند.
