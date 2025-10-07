جاسوسی از صدای کاربران برای اپل دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، دفتر دادستانی پاریس روز گذشته این خبر را تایید و اعلام کرد آن را به دفتر مبارزه با جرائم سایبری ارجاع داده است. در پی شکایتی که در اوایل سال جاری و توسط سازمان «اتحادیه حقوق بشر» (Ligue des Droits de l’Homme)ثبت شد، این تحقیق انجام می شود.

این شکایت براساس شهادت توماس لو بونیک یکی از پیمانکاران سابق شرکت گلوبال تکنیکال سرویسز (شریک اپل) در ایرلند در سال ۲۰۱۹ میلادی ثبت شد. لو بونیک ادعا کرده بود طی دوران فعالیش در این شرکت هزاران صوت ضبط شده سیری از جمله گفتگوهای شامل اطلاعات خصوصی حساس کاربران را بررسی کرده است.

مقامات فرانسه مشغول بررسی هستند که آیا اپل داده های صوتی کاربران را بدون اجازه آنها جمع آوری و پردازش کرده است یا خیر. لوبنیک گفته بود سوابق صوتی احتمالا حاوی جزئیات خصوصی بودند که برخی از آنها قابل شناسایی نبودند. اوپیش از این موضوع را به رگولاتورهای داده اتحادیه اروپا از جمله CNIL فرانسه و کمیسوین حفاظت از داده ایرلند نیز اعلام کرده بود. اما آن تلاش ها به تحقیقی در این زمینه منجر نشده بود.