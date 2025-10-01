به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ادوارد داویلا، قاضی دادگاهی در سنخوزه، کالیفرنیا، استدلال اصلی شرکتهای اپل، گوگل و متا را مبنی بر حمایت قانونی تحت بخش ۲۳۰ قانون فدرال رفتار نجابت در ارتباطات (Communications Decency Act) رد کرد. این قانون، پلتفرمهای آنلاین را در برابر مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران ثالث محافظت میکند، اما شرکتها مدعی بودند که این قانون آنها را در برابر شکایتهای جمعی مطرح شده محافظت میکند که قاضی داویلا این دفاعیه را نپذیرفت.
قاضی داویلا برخی ادعاهای مطرح شده درباره نقض قوانین ایالتی آمریکا را رد کرد، اما با رد کلیه ادعاهای مربوط به نقض قوانین حمایت از مصرفکننده مخالفت کرد.
دهها شاکی مدعی هستند که فروشگاه اپلیکیشن اپل (اپ استور)، فروشگاه گوگل پلی و پلتفرم فیسبوک شرکت متا، با ایجاد تجربهای مشابه قمار در کازینوهای لاسوگاس، کاربران را تشویق به قمار غیرقانونی و اعتیادآور کردهاند که این موضوع را یک توطئه غیرقانونی و سازمانیافته میدانند.
شاکیان همچنین اعلام کردند که متهمان با سوءاستفاده از کاربران، موجب بروز افسردگی، افکار خودکشی و دیگر پیامدهای روانی شدهاند. این شرکتها به عنوان واسطه عمل کرده و کمیسیونهایی معادل ۳۰ درصد از تراکنشها که مجموع آن بیش از ۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود، دریافت کردهاند.
این شکایتها درخواست خسارتهای جبرانی نامشخص، سهبرابر شدن خسارات و سایر راهحلهای قانونی را مطرح کردهاند.
