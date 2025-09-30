آژانس دولتی آمریکا اسناد محرمانه اپل را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این در حالی است که اپل به طور خاص از رگولاتور درخواست کرده بود اطلاعات محرمانه بماند.

FCC همچنین نامه‌ای همراه با نقشه‌های مدار الکتریکی از شرکت اپل منتشر کرده که تاریخ آن ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ است. این نامه درخواست شرکت برای حریم خصوصی را تایید می کند و اشاره دارد که اسناد حاوی اسناد تجاری مالکیتی و محرمانه هستند.

در نامه مذکور خواسته شده اسناد از دید عموم پنهان بمانند. حتی اپل هشدار داده بود انتشار فایل ها ممکن است به رقبایش مزیت ناعادلانه بدهد.

اسناد شامل نقشه های کامل آیفون ۱۶ ای بودند که اطلاعاتی درباره موقعیت های آنت، دیاگرام نقشه های الکتریکی و غیره را دربر می گرفت. رقبا می توانستند به سادگی موبایل را بخرند و آن را باز کنند تا به این اطلاعات دست یابند زیرا آیفون ۱۶ ای در فوریه عرضه شد اما فایل های فاش شده، هرگونه تخمین و گمانه زنی را از بین می برد. با این وجود اپل در خصوص مواردی مانند نقض حق امتیاز اختراع به شدت محرمانه عمل می کند.

کمیسیون فدرال ارتباطات توضیح نداده این اطلاعات چگونه فاش شده اند یا چه اقدامی در این باره انجام خواهد داد. به نوشته نشریه اپل اینسایدر احتمالا این امر به دلیل تنظیمات نادرست در مخازن داده رخ داده است.