اپل در دادگاه رقابت انگلیس باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، ریچل کنت محقق کالج کینگ لندن و شرکت حقوقی هاوس فلد اند کو از جانب میلیون‌ها کاربر انگلیسی آی پد و آیفون این شکایت را ثبت کردند. براساس قانون انگلیس در این نوع شکایت دسته جمعی، همه افراد بالقوه آسیب دیده به طور پیش فرض در این فرایند گنجانده می‌شوند و ممکن است از غرامت احتمالی بهره مند شوند، مگر اینکه داوطلبانه از آن انصراف دهند.

در دادگاهی که در ژانویه سال جاری میلادی آغاز شد، شاکیان مدعی شدند اپل به دلیل ممنوع کردن اپ استورهای رقیب از کاربران هزینه اضافی دریافت می‌کند. آنها مدعی شدند کارمزد ۳۰ درصدی که شرکت بر خرید اپ در فروشگاه اپ استور وضع کرده سبب می‌شود مصرف کنندگان بهای بیشتری بپردازند.

مرکز این پرونده آن بود که اپل از اپ استور برای مستثنی کردن رقبایش استفاده و کاربران را مجبور به استفاده از سیستم‌هایش کرده و در این فرایند سود خود را افزایش داده است.

اپل که این دادگاه را بی پایه و اساس خوانده بود، همچنان تاکید دارد اپ استور با رقابت قدرتمندی از سوی پلتفرم‌های دیگر روبرو است.