به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های تولیدی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به کاهش ارزبری و هزینه‌های سلامت تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به برخی مشکلات موجود در سطح کشور، بر ضرورت تسهیل‌گری امور و افزایش سرعت در روند اجرای پروژه‌های تولیدی توسط سازمان غذا و دارو تأکید کرد.

پیرصالحی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی سازمان غذا و دارو، رفع موانع اجرایی و پشتیبانی از بخش تولید است، افزود: باید با همکاری و تسهیل‌گری، روندهای مربوط به سازمان سرعت یابد تا پروژه‌ها با شتاب بیشتری پیش بروند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی ارزی در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب کاهش ارزبری و پایین آمدن هزینه‌های سلامت کشور شود، مورد استقبال سازمان غذا و دارو قرار دارد.