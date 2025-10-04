تشریح اهداف کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، به اهمیت تشکیل کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این کارگروه ورود داروهای جدید با مزایای درمانی بالا و هزینه‌اثربخش به فهرست دارویی کشور است تا دسترسی منصفانه بیماران به درمان‌های نوین فراهم شود.

رئیس کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور، با بیان اینکه این اقدام در راستای قانون هفتم پیشرفت و آیین‌نامه‌های مربوطه صورت می‌گیرد، تأکید کرد: سازمان غذا و دارو داروهایی را به فهرست اضافه می‌کند که طول عمر و کیفیت زندگی بیماران را افزایش دهد.

وی افزود: سیاست کارگروه، ممانعت از ورود داروهای جدید یا داروهای گران‌قیمت نیست بلکه ورود داروهای ارزشمند از نظر درمانی و با قیمت‌های منطقی است تا امکان دسترسی پایدار و گسترده برای همه بیماران فراهم شود.

پیرصالحی یادآور شد: اکنون ۳۸۶۰ مولکول دوز دارو در فهرست دارویی کشور وجود دارد و برخی از آنها جزو جدیدترین داروهای جهان هستند که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته هنوز در دسترس مردم قرار ندارند.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی به دارو حتی در کشورهای پیشرفته زمان‌بر است و داروهای تأیید شده در سازمان غذا و داروی آمریکا معمولاً با فاصله ۲ تا ۱۰ سال بعد در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا عرضه می‌شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه هیچ کشوری امکان دسترسی به همه داروهای اختراع‌ شده در جهان را ندارد، گفت: هر کشور بخشی از این داروها را متناسب با امکانات و بیشترین دستاورد درمانی وارد بازار می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: ورود دارو به فهرست رسمی دارویی کشور بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی و پس از ارزیابی علمی مستندات انجام می‌شود و مردم و پزشکان می‌توانند اطمینان داشته باشند که بررسی‌های لازم از نظر ایمنی، اثربخشی و هزینه‌ اثربخشی، صورت گرفته است.