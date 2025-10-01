درخواست پیرصالحی برای برخورد با سبدفروشی دارو+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سبدفروشی دارو، یکی از چالشهای نظام دارویی کشور است که در این ماجرا، ردپای شرکتهای پخش دارو و داروخانهها به چشم میخورد.
در نشست مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با برخی از معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و مسئولان انجمن شرکتهای پخش دارو، این موضوع مطرح شد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در این نشست از معاونین غذا و دارو خواست، با نظارت دقیق بر داروخانهها، از وقوع چنین تخلفی جلوگیری کنند.
با اشاره به توضیحات یکی از مدیران استان در رابطه با توزیع واکسن آنفلوانزا و ارتباط آن با سبدفروشی دارو، پیرصالحی اظهار داشت: این موضوع فقط مربوط به واکسن آنفلوانزا نمی شود و می بینم که مثلاً، آموکسی سیلین را زیاد می فروشند.
پیرصالحی ادامه داد: لازم است بین معاونین غذا و دارو و شرکتهای پخش، تعاملی صورت بگیرد و موارد تخلف داروخانهها را گزارش بدهند.
