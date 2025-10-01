  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۷

درخواست پیرصالحی برای برخورد با سبدفروشی دارو+ فیلم

درخواست پیرصالحی برای برخورد با سبدفروشی دارو+ فیلم

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مواردی از تخلف سبدفروشی دارو، از معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست نسبت به این موضوع حساس باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سبدفروشی دارو، یکی از چالش‌های نظام دارویی کشور است که در این ماجرا، ردپای شرکت‌های پخش دارو و داروخانه‌ها به چشم می‌خورد.

در نشست مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با برخی از معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مسئولان انجمن شرکت‌های پخش دارو، این موضوع مطرح شد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در این نشست از معاونین غذا و دارو خواست، با نظارت دقیق بر داروخانه‌ها، از وقوع چنین تخلفی جلوگیری کنند.

با اشاره به توضیحات یکی از مدیران استان در رابطه با توزیع واکسن آنفلوانزا و ارتباط آن با سبدفروشی دارو، پیرصالحی اظهار داشت: این موضوع فقط مربوط به واکسن آنفلوانزا نمی شود و می بینم که مثلاً، آموکسی سیلین را زیاد می فروشند.

پیرصالحی ادامه داد: لازم است بین معاونین غذا و دارو و شرکت‌های پخش، تعاملی صورت بگیرد و موارد تخلف داروخانه‌ها را گزارش بدهند.

کد خبر 6607677
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها