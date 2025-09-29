  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

پیرصالحی: مشکل دارو کمبود نقدینگی و ارز است

پیرصالحی: مشکل دارو کمبود نقدینگی و ارز است

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اولویت حمایت از تولید داخل، مهم‌ترین چالش حوزه دارو را کمبود نقدینگی و تخصیص نامناسب بودجه دانست که موجب بروز کمبودهای دارویی در کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی گفت: تأمین و دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت، همواره یکی از اصول مهم سیاست‌گذاری در سازمان غذا و دارو بوده و این سیاست در دوره اخیر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: برای تحقق این هدف، حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد. این حمایت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش قیمت تمام‌شده دارو برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

پیرصالحی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات ماست؛ مشکلی که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی با آن مواجه هستند. دلیل اصلی این مسئله، تخصیص نامناسب بودجه و پرداخت‌های نامنظم و ناکافی است که موجب اختلال در زنجیره تأمین و توزیع دارو شده و در نهایت به کمبودهای دارویی دامن می‌زند.

وی ادامه داد: اگر سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شوند که بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز پرداخت‌های خود را به‌درستی انجام دهد، مشکل نقدینگی تا حد زیادی برطرف خواهد شد. با بهبود این چرخه، تأمین دارو نیز با کیفیت بهتر و پایداری بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بسیاری از کمبودهای دارویی ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز دارو است که در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. به همین دلیل، هماهنگی میان نهادهای مرتبط برای حل این مشکل ضروری است.

کد خبر 6605520
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها