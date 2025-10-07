امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت پیمان های تجاری پس از اجرای اسنپ بک اظهار کرد: در حوزه تجارت آزاد اوراسیا به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی رخ دهد. وضعیت تجارت آزاد پاکستان نیز تقریباً مشابه است، چرا که در حال حاضر با شرایطی روبه‌رو هستیم که به‌اصطلاح شکاف‌هایی میان کشورها برای تمکین از برخی تصمیمات وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود شدت و حدت اسنپک، کمتر باشد.

وی افزود: ما تمهیدات و راهکارهایی را در دستور کار داریم تا بتوانیم کمک کنیم کمترین آسیب به روابط تجاری ما با کشورهایی که تجارت ترجیحی یا امثالهم را داریم، وارد شود. به‌ویژه در حوزه تجارت کالا، در تلاش هستیم سازوکاری طراحی کنیم تا بیشترین سطح مراودات کالایی برقرار شود.

روشن‌بخش قنبری تصریح کرد: تجارت ترجیحی به این معناست که تعادل تجاری بین کشورها از طریق ابزارهایی چون تعرفه‌ها تنظیم شود. ممکن است برای برخی کشورها تعرفه‌ها را کاهش دهیم، برای برخی افزایش دهیم یا حتی برای کشور سومی تعرفه‌های بالاتری وضع کنیم تا توازن مورد نظر حاصل شود.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: در دستور کار سازمان توسعه تجارت، ابزارهای متنوعی برای مدیریت این موضوع پیش‌بینی شده و ما از طریق این ابزارها در حال پیگیری اهداف خود در جهت حفظ و توسعه روابط تجاری بین‌المللی هستیم.