افزایش ۳.۲ درصدی تولید فولاد در نیمه نخست ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید زنجیره آهن و فولاد کشور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

بر این اساس افزایش ۳.۲ درصدی تولید فولاد کشور در ۶ ماهه امسال در حالی به ثبت رسیده که در گزارشات ۳ ماهه، این شاخص ۴.۸ درصد افت داشته است.

با توجه به تشدید محدودیت‌های فولادسازان در دریافت برق از شبکه در سال جاری، به نظر می‌رسد این اتفاق ناشی از برنامه ریزی بهتر واحدهای فولادی برای تامین برق مورد نیاز خود در تابستان از طریق خرید برق سبز و آزاد و نیروگاه‌های خود تامین ارزیابی می شود چرا که فولادسازان انتظار محدودیت های شدید برقی در سال جاری را داشته اند اما محدودیت های ۹۰ درصدی اردیبهشت و خردادماه آنان را غافلگیر کرد.

در بین محصولات زنجیره فولاد، میلگرد و کنسانتره سنگ آهن بیشترین رشد تولید را داشته که به دلیل مصرف برق کمتر این حلقه‌ها بوده است. البته جهش صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن نیز در رشد تولید آن اثرگذار بوده است.

کاهش تولید انواع ورق‌های فولادی ناشی از رکود بازار و تداوم واردات این محصولات ارزیابی می‌شود. هر چند روند واردات ورق‌های فولادی نزولی بوده اما با وجود ظرفیت‌های خالی فراوان داخلی، همین حجم واردات نیز غیرقابل توجیه است.