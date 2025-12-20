واردات ۶۵۰ میلیون دلاری محصولات فولادی در ۸ ماهه ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار واردات ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس و با وجود کاهش واردات، قریب به ۶۵۰ میلیون دلار انواع محصولات فولادی به کشور وارد شده است.

طبق این گزارش، روند نزولی واردات در محصولات زنجیره آهن و فولاد طی هشت‌ماهه امسال کاملاً مشهود است. واردات محصولات فولادی به کشور که بیش از ۹۳ درصد آن ورق‌های فولادی بوده است، ۴۲ درصد در حجم و ۳۶ درصد در ارزش کاهش یافته است که خبر خوبی ارزیابی می‌شود.

نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار انواع ورق‌های فولادی در هشت‌ماهه امسال وارد کشور شده در حالی که در ضرورت این واردات انجام شده ابهامات اساسی وجود دارد چرا که بیش از ۵۵ درصد ظرفیت تولید کشور در ورق سرد و حدود ۷۰ درصد در ورق گالوانیزه خالی است. این مهم با توجه به تداوم خطر دامپینگ چین و روسیه، ضرورت هوشیاری سیاست‌گذاران در صیانت از تولید داخلی را گوشزد می‌کند.