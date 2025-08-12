تولید ۷.۳ میلیون تن فولاد در ۴ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمار تولید زنجیره آهن و فولاد کشور در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که در این مدت تثبیت نسبی حجم تولید فولاد ایران در چهار ماهه امسال کلید خورده است.

۱۰ میلیون و ۸۶۴ هزار تن فولاد میانی تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۰٫۷ درصدی تولید فولاد کشور را نشان می‌دهد.

تیرآهن با تولید ۳۱۱ هزار تن در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۳۹.۵ درصدی روبرو است هر چند میلگرد امسال با سه میلیون و ۵۱۶ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲.۷ درصدی همراه است.

کل مقاطع طویل فولادی در چهار ماه امسال چهار میلیون و ۱۲۴ هزار تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش سه درصدی را ثبت کرده است.

ورق گرم و سرد نیز با هر کدام به صورت جداگانه با کاهش ۶ درصدی در تولید نسبت به چهار ماه اول سال گذشته گزارش شده است.

با توجه به تشدید محدودیت‌های فولادسازان در دریافت برق از شبکه در سال جاری، این اتفاق ناشی از برنامه ریزی بهتر واحدهای فولادی برای تأمین برق مورد نیاز خود در تیرماه از طریق خرید برق سبز و آزاد و نیروگاه‌های خود تأمین ارزیابی می‌شود هرچند فولادسازان انتظار محدودیت‌های شدید برقی در تیرماه را داشتند اما محدودیت‌های ۹۰ درصدی از اردیبهشت ماه آنان را غافلگیر کرد.