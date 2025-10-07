  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

اصفهان پنجشنبه‌ها تعطیل شد

اصفهان -بر اساس اخبار غیر رسمی و بر اساس مصوبه شورای تحول اداری استان، استان اصفهان روزهای پنجشنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخبار غیر رسمی بر اساس مصوبه امروز جلسه شورای تحول اداری استان اصفهان استان اصفهان در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود.

مطابق تصمیم شورای تحول اداری استان، مقرر شد پنج‌شنبه‌ها تا پایان پاییز بصورت دورکاری برقرار باشد.

    • علی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
      3 0
      پاسخ
      امیدوارم این خبر صحت داشته باشه
    • علی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
      3 0
      پاسخ
      همه استان ها تعطیل هستند نمی دانم چرا تا حالا استان اصفهان تعطیل نبود
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
      3 0
      پاسخ
      لطف بزرگی به کارکنان هست می توانند بیشتر در کنار خانواده باشند

