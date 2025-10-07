به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخبار غیر رسمی بر اساس مصوبه امروز جلسه شورای تحول اداری استان اصفهان استان اصفهان در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود.
مطابق تصمیم شورای تحول اداری استان، مقرر شد پنجشنبهها تا پایان پاییز بصورت دورکاری برقرار باشد.
اصفهان -بر اساس اخبار غیر رسمی و بر اساس مصوبه شورای تحول اداری استان، استان اصفهان روزهای پنجشنبه تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اخبار غیر رسمی بر اساس مصوبه امروز جلسه شورای تحول اداری استان اصفهان استان اصفهان در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود.
مطابق تصمیم شورای تحول اداری استان، مقرر شد پنجشنبهها تا پایان پاییز بصورت دورکاری برقرار باشد.
نظر شما