به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلج شامگاه شنبه به همراه احسان تدین مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل، یاسر تقوی مدیرکل امور استانها و انجمنها و معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان، از بخشهای مختلف موکب فرهنگ و هنر در مرز باشماق شهرستان مریوان بازدید کردند.
دستیار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی در مسیر پیادهروی اربعین، اظهار کرد: همکاری و همافزایی میان دستگاههای فرهنگی، بهویژه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکل کتابخانههای عمومی کردستان، زمینه اجرای برنامههای متنوع و اثرگذار برای زائران را فراهم کرده است.
خلج افزود: این ظرفیت فرهنگی میتواند نقش مؤثری در تعمیق فرهنگ عاشورا و انتقال مفاهیم دینی و ارزشی به نسل جوان ایفا کند.
وی از تلاش عوامل برپایی موکب فرهنگ و هنر و همه فعالان فرهنگی مستقر در مرز باشماق که در ایام اربعین به زائران خدمترسانی میکنند، قدردانی کرد.
وی در این بازدید از موکب کتاب اربعین، غرفه بیعت با رهبری، نمایشگاه مدرسه شجره طیبه میناب و بخش نقاشی کودکان دیدن کرد و در جریان فعالیتهای فرهنگی و هنری اجرا شده در این مجموعه قرار گرفت.
بخش نقاشی کودکان با موضوعاتی همچون اربعین حسینی، فرهنگ ایثار و شهادت، مقاومت و ارزشهای دینی از بخشهای شاخص این موکب بود.
همچنین در نمایشگاه مدرسه شجره طیبه میناب، آثار و تولیدات فرهنگی و آموزشی با محور ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شده است.
این موکب با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و ادارهکل کتابخانههای عمومی استان همزمان با ایام اربعین حسینی راهاندازی شده و با اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و کتابمحور، به زائران خدمات فرهنگی ارائه میدهد.
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