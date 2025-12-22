نبرد سنگین قسد با نیروهای جولانی در حلب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سوری از درگیری نیروهای قسد و نیروهای جولانی در شمال حلب خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که نیروهای قسد با نیروهای جولانی در نزدیکی فلکه شیحان و اللیرمون در شمال حلب درگیر شدند.

خبرنگار الاخباریه سوریه از درگیری های پراکنده میان نیروهای ارتش جولانی و نیروهای قسد در مناطق شیخ مقصود و الاشرفیه در حلب خبر داد.

خبرنگار این رسانه سوری همچنین گزارش داد که تک تیراندازان قسد یک پست امنیتی را در نزدیکی فلکه شیحان حلب هدف قرار دادند.

صبح امروز نیز منابع محلی در حلب گزارش دادند که درگیری‌های مسلحانه ای میان عناصر وابسته به رژیم جولانی و وزارت دفاع این رژیم و همچنین عناصر قسد تحت حمایت آمریکا در محور دیر حافر واقع در شرق این شهر به وقوع پیوسته است.

رسانه‌های سوریه پیشتر نیز اعلام کرده بودند که عناصر قسد تجهیزات خود را از منطقه الطبقه به سمت دیر حافز در نزدیکی ایست‌های بازرسی ارتش منتقل کردند.

لازم به ذکر است که مناطق شمال و شرق سوریه از ماه‌ها قبل شاهد درگیری‌های مکرر و پیوسته میان عناصر رژیم جولانی و قسد بوده است. توافق آتش بس میان آنها نیز نتوانست این درگیری‌ها را متوقف کند.