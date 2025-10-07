۴ کشته در ریزش معدن طلا در شمال زامبیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، ری هامونگا، مسئول روابط عمومی پلیس، گفت که دیوار معدن طلای نیو سین فرو ریخت، زیرا این چهار نفر به صورت دستی در حال استخراج طلا بودند.

این افسر در بیانیه‌ای در فیسبوک گفت که بلافاصله تلاش‌هایی برای بازیابی اجساد انجام شد، اما متأسفانه زمانی که امدادگران به آنها رسیدند، هر چهار نفر جان خود را از دست داده بودند.

متوفیان توسط پلیس شناسایی شده‌اند.

هامونگا بار دیگر از مردم خواست تا از مشارکت در استخراج غیرقانونی معادن خودداری کنند.

کشف مواد معدنی مانند طلا در چندین بخش از زامبیا، علیرغم تلاش‌های دولت برای قانونی کردن عملیات در مقیاس کوچک از طریق مجوزها، به استخراج غیرقانونی دامن زده است.