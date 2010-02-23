کشف زمردی 6 هزار قیراطی در زامبیا

به گزارش خبرگزاری مهر، این زمرد طی فعالیتهای معمولی کاوش معدن در تاریخ پنجم فوریه 2010 کشف شده و متخصصان این شرکت اکنون در تلاشند تا ارزش واقعی این قطعه سنگ زیبا را آشکار کنند.

این زمرد 6 هزار و 225 قیراطی به دلیل ابعاد بسیار بزرگش Insofu (به زبان ساکنان منطقه به معنی فیل) نام گرفته است.

شرکت Gemfields اعلام کرده است قبل از تصمیمگیری برای آینده این سنگ در انتظار نتیجه گیری نهایی متخصصان در رابطه با ارزش واقعی سنگ خواهد ماند.

به گفته مدیر اجرایی این شرکت، سنگ Insofu از رنگی بی نظیر و شفافیتی عالی برخوردار است و رنگ غنی و لایه محافظتی بیوتیتی امکان مشاهده اعماق این گوهر را مشکل ساخته است. با این حال تمامی شواهد نشان می دهد هسته این سنگ سالم و شفاف است و می توان تعداد زیادی قطعه زمرد بزرگ را از آن برش داد.

بر اساس گزارش تلگراف، بزرگترین زمرد تراش نخورده ای که تا کنون یافته شده است سنگی 86 هزار و 136 قیراطی در برزیل بود که در سال 1974 قیمتی در حدود یک میلیون و 120 هزار و 80 دلار برای آن تعیین شد.