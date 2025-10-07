به گزارش خبرنگار مهر، میثم افشار ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پایگاه امداد و نجات جادهای «نوآوران» شهرستان زنجان، با بیان اینکه فعالیت در جمعیت هلالاحمر خدمتی داوطلبانه و مردمی است، اظهار کرد: ما در هلالاحمر، نه یک وزارتخانه و نه یک سازمان دولتی هستیم؛ بلکه یک «جمعیت مردمی» هستیم که همه اقشار جامعه با هر گرایش و تفکری در آن حضور دارند و هدف اصلی، خدمت عام به مردم است.
وی با اشاره به اینکه امروز هلالاحمر در سراسر کشور دارای ۵۷۳ پایگاه امدادی است، گفت: هر پایگاه بهطور میانگین ۱۵ نیروی عملیاتی دارد و هزاران امدادگر شبانهروز در حال خدمترسانی خالصانه به مردم هستند.
افشار با قدردانی از تلاشهای امدادگران، داوطلبان و مدیران استانی جمعیت هلالاحمر افزود: رضایتمندی مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی ماست و هر جا توانستیم اعتماد مردم را جلب کنیم، رضایت الهی نیز بهدنبال آن حاصل شده است.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر با اشاره به حضور امدادگران در عملیاتهای مختلف داخلی و بینالمللی گفت: در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و در ۶۱۲ نقطه آسیبدیده کشور، عملیات امدادی انجام شد و بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر زنده از زیر آوار نجات یافتند. از ۹۲ شهید امدادی کشور، بیش از ۶۵۰ پیکر مطهر توسط نیروهای هلالاحمر تفحص و منتقل شد که این افتخاری بزرگ برای مجموعه است.
وی افزود: جمعیت هلالاحمر در مسیر جهاد، ایثار و شهادت گام برمیدارد و شهادت پنج نفر از نیروهای امدادی در حین مأموریت، گواهی بر استمرار این مسیر نورانی است.
افشار با اشاره به حادثه سقوط بالگرد جمعیت در ارتفاعات لرستان و شهادت دو خلبان جمعیت گفت: این رویدادها نشاندهنده آن است که فرهنگ جهاد و شهادت در هلالاحمر زنده است و خدمترسانی در سختترین شرایط ادامه دارد.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر با تأکید بر نوسازی و بازسازی ناوگان امدادی کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار نیروی عملیاتی و واکنش سریع در سراسر کشور آمادهباش هستند و نیروهای هلالاحمر در کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان نیز در حال انجام مأموریتهای امدادیاند.
وی ادامه داد: در آئین رتبهبندی فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر، جمعیت ایران جزو پنج کشور برتر جهان از نظر شاخصهای عملیاتی و امدادی معرفی شده که حاصل همت، تجربه و ازخودگذشتگی نیروهای مردمی است.
افشار با اشاره به نامگذاری پایگاه جدید به نام شهید حسنی گفت: این پایگاه به یاد شهدا و با هدف استمرار مسیر خدمت، جهاد و رضایتمندی مردمی افتتاح شده است و امیدواریم با برکت خون شهدا، خدمت خالصانه به مردم روزبهروز گسترش یابد.
