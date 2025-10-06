به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌ نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در حاشیه برگزاری این پویش اظهار داشت: به منظور صیانت از قله دماوند به‌ عنوان یکی از نمادهای ملی کشور، برنامه پاکسازی مسیرهای کوهنوردی با حضور محیط ‌بانان، داوطلبان هلال احمر، کوهنوردان، تشکل ‌های زیست ‌محیطی و گروه‌ های مردمی در استان ‌های تهران و مازندران اجرا شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری سازمان امداد و نجات و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، اداره کل محیط زیست استان تهران، شهرداری رینه و فدراسیون کوهنوردی و با حضور داوطلبانی از شهرستان ‌های ری، قرچک، پردیس، دماوند، فیروزکوه و آمل انجام گرفت.

عباس ‌نژاد با اشاره به حضور نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: اکیپ ‌های مختلف با هدایت و مشارکت دستگاه ‌های اجرایی و نهادهای مردمی در مسیرهای منتهی به قله دماوند مستقر شدند و عملیات پاکسازی پسماندها و زباله‌ های رهاشده را انجام دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات حضور در مناطق حساس طبیعی بیان داشت: قله دماوند نمادی ملی و طبیعی برای کشور است و ضروری است برای ورود و فعالیت در چنین مناطق ارزشمندی ضوابط مشخص و نظام‌ مندی تدوین و اجرا شود تا هم از طبیعت حفاظت شود و هم حضور گردشگران به‌ صورت قانونمند صورت پذیرد.

وی مشارکت ‌های مردمی را یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط زیست دانست و اذعان کرد: افزایش آگاهی و مسئولیت ‌پذیری عمومی در قبال طبیعت، ضامن پایداری منابع طبیعی کشور برای نسل ‌های آینده است.

این مقام مسئول در پایان ضمن قدردانی از نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی، جمعیت هلال احمر، فدراسیون کوهنوردی و تمامی داوطلبان و فعالان زیست ‌محیطی حاضر در این پویش تصریح کرد: اجرای برنامه‌ هایی از این دست می ‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ طبیعت ‌دوستی، توسعه مشارکت ‌های مردمی و صیانت از زیست ‌بوم ‌های ارزشمند کشور داشته باشد.