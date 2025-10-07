فراخوان پزشکان و کادر درمان حج تمتع ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر اعلام کرد : با توجه به نزدیکی پیش ثبت نام زائرین حج تمتع ۱۴۰۵ توسط سازمان حج و زیارت، مرکز پزشکی حج و زیارت هم فراخوان پزشکان و کادر درمان حج ۱۴۰۵ را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: افرادی که تمایل به خدمت در حج ۱۴۰۵ دارند ، می توانند در سامانه مرکز پزشکی حج و زیارت ثبت نام کنند و مدارک خود را بارگذاری کنند و پس از انجام مراحل قانونی ، برای تیم درمان و بهداشت حج سال آینده انتخاب شوند.

مرعشی اظهار کرد: همچنین در مجموعه مرکز پزشکی حج و زیارت اعزام افراد به عمره در کادر درمان به صورت پزشک و پرستار ادامه دارد و در طی ماه‌های آینده هم این اعزام‌ها صورت خواهد گرفت.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر گفت:افرادی که متقاضی همکاری در عمره هم هستند ، می‌توانند در سامانه مرکز پزشکی حج و زیارت ثبت نام کنند و از این طریق اعزام شوند.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان با مراجعه به سایت مرکز پزشکی( https://hmc.ir )می‌توانند تمایل خود را برای خدمت داوطلبانه در حج تمتع سال آینده در کشور عربستان اعلام کنند.همکاری داوطلبان پزشک و پرستار در حج عمره نیز به همین شکل و از طریق سایت مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر ادامه دارد.