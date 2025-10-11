افشار: ۶ هزار نیروی جوان تا بهار سال جاری در هلال احمر جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم افشار ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی و امدادی، از تحولات گسترده در ناوگان و نیروی انسانی این جمعیت خبر داد و گفت: سال جاری افزون بر ۶۰ درصد از کل ناوگان ۶ تا ۷ هزار دستگاهی هلال احمر کشور به ناوگان عملیاتی افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به تأمین قریب به ۶۵۰ دستگاه خودروی اداری اظهار کرد: هدف از این اقدام کاهش استهلاک خودروهای عملیاتی و تسهیل در انجام امور اداری است که این خودروها به استان گیلان نیز تحویل شده است و در هفته جاری یا نهایتاً هفته آینده بخش دیگری نیز به مجموعه اضافه خواهد شد.
افشار در ادامه از مجوز جذب ۶ هزار نیروی جوان، متخصص و متعهد برای شعب و مراکز استانها خبر داد و افزود: با این جذب، حدود ۵۰ درصد نیروی انسانی هلال احمر جوان خواهند شد که این تحولی مهم در تقویت سرمایه انسانی و افزایش کارایی مجموعه است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر با تاکید بر نقش بیبدیل نیروهای انسانی در موفقیتهای این نهاد، به حضور چشمگیر امدادگران گیلانی در روزهای سخت اشاره کرد و گفت: بچههای استان گیلان در دوران جنگ و بحرانهای مختلف با غیرت و جهادگری پای کار بودند و این افتخار را همچنان حفظ کردهاند.
وی همچنین به تأمین یک میلیون و ۲۰۰ هزار بسته غذایی ۷۲ ساعته اشاره و خاطرنشان کرد: این بستهها برای حمایت از خانوادههای آسیبپذیر در ساعات اولیه بحران تهیه شدهاند و نمونهای بیسابقه در کشور محسوب میشود.
افشار درباره تجهیزات امدادی نیز گفت: حدود ۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات امدادی انفرادی و تیمی خریداری شده که بخشی از آن داخلی و بخشی در مرحله واردات است و به زودی به نیروی انسانی هلال احمر تحویل خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از امدادگران، داوطلبان و خیرین، اظهار داشت: هلال احمر دیگر صرفاً یک سازمان دولتی نیست بلکه جمعیتی مردمی است که بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار داوطلب جوان از اقوام و مذاهب مختلف در آن حضور دارند و همگی در خدمت مردم و بشردوستی یکدل و همدل فعالیت میکنند.
