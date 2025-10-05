به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:
«خداوند متعال را شاکرم که در روزهای اخیر، آنچه در عرصه رقابتهای پارادومیدانی قهرمانی جهان شاهد بودیم، جلوهای از همت، پشتکار و شایستگی ورزشکاران توانیاب و روشندلی بود که با پرتابها، پرشها و دویدنهای پرصلابت خود، پیست تارتان ورزشگاه جواهر لعل نهرو را به لرزه درآوردند و با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز، همراه با رکوردشکنیهای قابلتوجه، عزت و افتخار را برای ورزش ایران به ارمغان آوردند.
مدالها و افتخارات شما مبارک باد.
به فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان و نیز فدراسیون نابینایان و کمبینایان که زمینهساز این موفقیتها بودهاند، همچنین به مربیان دلسوز و خانوادههای پرتلاش این قهرمانان بااراده، صمیمانه تبریک و خداقوت میگویم.
امیدوارم همواره در مسیر سربلندی، افتخارآفرینی و سرافرازی ایران اسلامی گام بردارید.»
