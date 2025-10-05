  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

پیام وزیر ورزش به مدال‌آوران مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان

احمد دنیامالی در پیامی، موفقیت کاروان ورزشکاران کشورمان در مسابقات پارادومیدانی قهرمانی جهان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:

«خداوند متعال را شاکرم که در روزهای اخیر، آنچه در عرصه رقابت‌های پارادومیدانی قهرمانی جهان شاهد بودیم، جلوه‌ای از همت، پشتکار و شایستگی ورزشکاران توان‌یاب و روشندلی بود که با پرتاب‌ها، پرش‌ها و دویدن‌های پرصلابت خود، پیست تارتان ورزشگاه جواهر لعل نهرو را به لرزه درآوردند و با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز، همراه با رکوردشکنی‌های قابل‌توجه، عزت و افتخار را برای ورزش ایران به ارمغان آوردند.

مدال‌ها و افتخارات شما مبارک باد.

به فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و نیز فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان که زمینه‌ساز این موفقیت‌ها بوده‌اند، همچنین به مربیان دلسوز و خانواده‌های پرتلاش این قهرمانان بااراده، صمیمانه تبریک و خداقوت می‌گویم.

امیدوارم همواره در مسیر سربلندی، افتخارآفرینی و سرافرازی ایران اسلامی گام بردارید.»

