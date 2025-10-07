عماد:جایگاه شایسته دانشگاه علوم اسلامی رضوی در منظومه علوم انسانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد ظهر سه شنبه در نشست ویژه‌ای با رییس و معاونان دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به جایگاه ارزشمند علمی و حوزوی خراسان و نقش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تلفیق دو بعد علوم حوزوی و دانشگاهی اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی در مسیر رشد علمی کشور، بهره‌گیری از ظرفیت علم و فناوری است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با بیان اینکه میزان حضور علما و محققان خراسانی در نشریات علمی و فرهنگی کشور حدود ۷۰ درصد است، افزود: این موفقیت ریشه در برکت وجود عالم آل محمد، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) دارد و می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی و همسویی در اهداف بزرگ باشد.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی بیان کرد: این دانشگاه از جمله دانشگاه‌های ارزشمند کشور است و باید در منظومه دانشگاه‌های علوم انسانی جایگاه شایسته خود را بیابد. تحقق این هدف نیازمند کارکرد عملیاتی و بنیادی، ارتباط مؤثر با نظام آموزش عالی کشور و تعامل نزدیک با حوزه‌های مدیریتی دانشگاهی است.

عماد تولید علم و نظریه، پیوند میان علم و دین، حل مسئله، تربیت نیروی انسانی متخصص و نظام‌سازی را از بخش‌های کلیدی مأموریت این دانشگاه دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین رسالت علوم انسانی با محوریت این دانشگاه می‌تواند رویکردی ترکیبی داشته باشد و برای تبدیل‌شدن به برند علمی معتبر، نیاز به تدوین نقشه راهبردی و طراحی مدل آماری بهره‌وری دارد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌ای می‌تواند دانشگاه علوم اسلامی رضوی را به مرکزی مورد توجه در میان کشورهای اسلامی از جمله پاکستان، مالزی، هند و کشورهای آسیای میانه تبدیل کند.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز، با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی استان گفت: در کابینه دکتر پزشکیان سه وزیر خراسانی حضور دارند و این ظرفیت می‌تواند در مسیر ارتقای علمی و فرهنگی استان نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: بودجه بخش زیارت از طریق تملک دارایی و با نظارت سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود، اما برای پوشش کامل نیازهای مالی این حوزه، باید سازوکارهای دقیق‌تری در نظر گرفته شود.

عسکری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال ۱۳۶۶ با همت مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی تأسیس شد و تاکنون ۴۸ عضو هیئت علمی از دل آن پرورش یافته‌اند و حدود ۳۸۰۰ دانشجو طلبه سالانه خروجی آن بوده است.