جهانگیری: علم و اخلاق مسیر سربازی در جبهه حق است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن جهانگیری در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم اسلامی رضوی اظهار کرد: حضور در جوار مضجع نورانی حضرت رضا(ع)، توفیقی الهی است و باید فعالیتهای علمی، آموزشی و اخلاقی دانشگاه به گونهای باشد که رضایت آن حضرت را در پی داشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به رسالت علمی و اخلاقی اساتید دانشگاه گفت: اساتید این دانشگاه با اخلاص و تعهد، وظیفه انتقال علم، دانش، حکمت و اخلاق را بر عهده دارند و تلاش آنان در مسیر تربیت طلاب و دانشجویان، مصداق بارز باقیاتالصالحات است. امیدواریم در آینده شاهد ظهور صدها عالم ربانی و اندیشمند متعهد در پرتو تلاشهای آنان باشیم.
وی همچنین خطاب به طلاب و دانشجویان تأکید کرد: دانشپژوهان دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بهرهگیری از معارف قرآن کریم و احادیث نورانی اهلبیت(ع)، خود را برای خدمت به دین و جامعه آماده کنید. مسیر علم و اخلاق، مسیر سربازی در جبهه حق است و باید با نیت خالص در این راه گام برداشت.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از خطرناکترین آفات علمی، عمل برای غیر خداست، اظهار کرد: کورباطن کسی است که مظاهر رحمت الهی را میبیند اما برای غیر خدا تلاش میکند. همه ما باید هر روز با شکرگزاری از معرفت الهی، اخلاص در نیت و خلوص در عمل را تمرین کنیم.
رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به حضور ارزشمند حضرت آیتالله صدر در دانشگاه، افزود: از افتخارات امسال دانشگاه، حضور علمی و معنوی حضرت آیتالله صدر است که از فیوضات وجود ایشان همه اعضای دانشگاه بهرهمند خواهند شد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مسئولان، اساتید و طلاب، خاطرنشان کرد: همه ما موظفیم با رفتار و گفتار خود زمینه رشد علمی، اخلاقی و معنوی جامعه دانشگاهی را فراهم کنیم و مراقب باشیم که هیچ رفتار ناصواب یا مانعی بر سر راه تعالی طلاب و دانشجویان ایجاد نشود. دانشگاه علوم اسلامی رضوی نهادی است که با نام و برکت امام رضا(ع) زنده است و باید رسالت علمی و معنوی خود را در شأن این انتساب ایفا کند.
