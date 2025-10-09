  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

طاهری: اتحاد علما، کلید تحقق اهداف انقلاب است

طاهری: اتحاد علما، کلید تحقق اهداف انقلاب است

گرگان-نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر قرار است اتحاد مقدس شکل بگیرد، باید وحدت واقعی از درون روحانیت آغاز شود؛ این اتحاد، باید در مسیر اهداف انقلاب اسلامی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری، ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی تبیینی و گفتمانی اتحاد مقدس که با حضور حجت الاسلام قمی برگزار شد به جایگاه ویژه روحانیت در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: روحانیت و علمای انقلاب باید جایگاه واقعی خود را در نظام پیدا کنند، همانطور که روزی انقلاب با رهبری روحانیت و در راس آن مرجع تقلید امام خمینی(ره) رقم خورد.

وی افزود: روحانیت، مبلغین و ائمه جماعات که در دل مردم نفوذ داشتند، نقش محوری و هدایتگری در پیشبرد اهداف انقلاب داشتند و دشمن نیز تلاش زیادی برای منزوی کردن روحانیت به کار بست.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: انتظار ما از نهادهای متولی روحانیت، از جمله حوزه‌های علمیه و شورای عالی مدیریت حوزه‌ها، این است که خط‌دهی اصلی در مسائل فرهنگی و دینی کشور را بر عهده داشته باشند و در کنار رهبری، نقش راهبردی ایفا کنند.

طاهری همچنین بر ضرورت وحدت در میان علما و روحانیت تاکید کرد و افزود: اتحاد مقدس روحانیت باید زمینه‌ساز تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشد و هرگونه اتحاد بدون پایبندی به این اهداف، ارزشی ندارد.

وی افزود: روحانیون با اخلاص و روحیه جهادی خود در مسیر خدمت به مردم و انقلاب، نیازمند حمایت مادی و معنوی هستند تا بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند و این مسیر پر برکت را بهتر ادامه دهند.

کد خبر 6617043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها