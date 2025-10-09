طاهری: اتحاد علما، کلید تحقق اهداف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری، ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی تبیینی و گفتمانی اتحاد مقدس که با حضور حجت الاسلام قمی برگزار شد به جایگاه ویژه روحانیت در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: روحانیت و علمای انقلاب باید جایگاه واقعی خود را در نظام پیدا کنند، همانطور که روزی انقلاب با رهبری روحانیت و در راس آن مرجع تقلید امام خمینی(ره) رقم خورد.

وی افزود: روحانیت، مبلغین و ائمه جماعات که در دل مردم نفوذ داشتند، نقش محوری و هدایتگری در پیشبرد اهداف انقلاب داشتند و دشمن نیز تلاش زیادی برای منزوی کردن روحانیت به کار بست.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: انتظار ما از نهادهای متولی روحانیت، از جمله حوزه‌های علمیه و شورای عالی مدیریت حوزه‌ها، این است که خط‌دهی اصلی در مسائل فرهنگی و دینی کشور را بر عهده داشته باشند و در کنار رهبری، نقش راهبردی ایفا کنند.

طاهری همچنین بر ضرورت وحدت در میان علما و روحانیت تاکید کرد و افزود: اتحاد مقدس روحانیت باید زمینه‌ساز تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشد و هرگونه اتحاد بدون پایبندی به این اهداف، ارزشی ندارد.

وی افزود: روحانیون با اخلاص و روحیه جهادی خود در مسیر خدمت به مردم و انقلاب، نیازمند حمایت مادی و معنوی هستند تا بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند و این مسیر پر برکت را بهتر ادامه دهند.