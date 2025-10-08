  1. استانها
هلال‌احمر خراسان شمالی ۸۰۰ خدمت توانبخشی به دانش‌آموزان ارائه کرد

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: هم‌زمان با بازگشایی مدارس، طرح ارائه خدمات توانبخشی پرتابل در مدارس و مناطق محروم استان اجرا شد.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارائه خدمات توانبخشی پرتابل با هدف ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های حرکتی در شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، بیش از ۸۰۰ خدمت تخصصی شامل معاینه، ارزیابی، اسکن داینامیک پا و مچ، بررسی وضعیت قامت و انحرافات اندام تحتانی به دانش‌آموزان ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: این طرح با همکاری کارشناسان توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان اجرا شد و مشاوره‌های لازم درباره بهبود الگوی حرکتی و استفاده صحیح از کفش و وسایل کمکی نیز به دانش‌آموزان و خانواده‌ها داده شد.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، شناسایی زودهنگام مشکلات حرکتی و کمک به ارتقای سلامت و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در مناطق کمتر برخوردار است.

