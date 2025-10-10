  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹

مدیرعامل هلال احمر از ارزیابی روستاهای زلزله‌زده فاروج خبر داد

مدیرعامل هلال احمر از ارزیابی روستاهای زلزله‌زده فاروج خبر داد

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در پی زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری فاروج، ۲۶ روستای شهرستان ارزیابی شد و خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری شامگاه ۱۸ جمعه در حوالی صفی‌آباد شهرستان فاروج، عملیات ارزیابی اولیه از سوی خانه‌های هلال این شهرستان آغاز شد.

وی افزود: تاکنون ۹ روستا در بخش صفی‌آباد و ۱۷ روستا در سطح شهرستان فاروج مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که خوشبختانه هیچ خسارتی به ساکنان یا واحدهای مسکونی وارد نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: تیم‌های امدادی همچنان در حالت آماده‌باش هستند و وضعیت مناطق پیرامونی نیز به‌صورت مستمر از سوی نیروهای هلال‌احمر در حال پایش است.

کد خبر 6618062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها