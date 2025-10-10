ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال زمینلرزه ۳.۵ ریشتری شامگاه ۱۸ جمعه در حوالی صفیآباد شهرستان فاروج، عملیات ارزیابی اولیه از سوی خانههای هلال این شهرستان آغاز شد.
وی افزود: تاکنون ۹ روستا در بخش صفیآباد و ۱۷ روستا در سطح شهرستان فاروج مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که خوشبختانه هیچ خسارتی به ساکنان یا واحدهای مسکونی وارد نشده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: تیمهای امدادی همچنان در حالت آمادهباش هستند و وضعیت مناطق پیرامونی نیز بهصورت مستمر از سوی نیروهای هلالاحمر در حال پایش است.
