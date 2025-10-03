محبان: جوان ۲۲ ساله در بجنورد به داخل کمباین سقوط کرد

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر جمعه حادثهای در روستای شاهاجاق شهرستان بجنورد رخ داد که طی آن یک جوان ۲۲ ساله به داخل کمباین سقوط کرد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز عملیات امداد و نجات، تیم امدادی پایگاه بدرانلو به محل اعزام شد.
محبان تصریح کرد: در این حادثه، مصدوم دچار آسیب به نواحی صورت، دست و شکم شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: جوان یادشده پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نجاتگران، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شد.
نظر شما