۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

محبان: جوان ۲۲ ساله در بجنورد به داخل کمباین سقوط کرد

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: جوانی ۲۲ ساله در روستای شاه‌اجاق بجنورد به داخل کمباین سقوط کرد و پس از امدادرسانی به مراکز درمانی منتقل شد.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر جمعه حادثه‌ای در روستای شاه‌اجاق شهرستان بجنورد رخ داد که طی آن یک جوان ۲۲ ساله به داخل کمباین سقوط کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز عملیات امداد و نجات، تیم امدادی پایگاه بدرانلو به محل اعزام شد.

محبان تصریح کرد: در این حادثه، مصدوم دچار آسیب به نواحی صورت، دست و شکم شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: جوان یادشده پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نجاتگران، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

