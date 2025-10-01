ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر روز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر مفقودی یک نوجوان ۱۷ ساله دارای مشکلات ذهنی در ارتفاعات روستای حمزانلو و رشوانلو شهرستان بجنورد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات کوهستان شعبه بجنورد به همراه دو تیم پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو در مسیرهای منتهی به روستا با همکاری نیروهای مردمی آغاز شد.

محبان ادامه داد: عملیات جست‌وجو تا نیمه‌شب ادامه یافت و در نهایت ساعت ۰۰:۱۷ بامداد روز بعد، نوجوان مفقودی در مقابل پاسگاه انتظامی خوش‌منظر پیدا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ضمن قدردانی از همراهی نیروهای مردمی در این عملیات، بر لزوم توجه خانواده‌ها به مراقبت ویژه از افراد دارای مشکلات ذهنی تأکید کرد.