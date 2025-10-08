انتشار آلبومی که در خواب دیده شد؛ یادداشت حسین علیزاده برای استاد بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، «خواب تو را می بینم» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که نسخه مجازی آن طی روزهای گذشته به سرپرستی فاطمه دهقانی و آواز حسین پیرحیانی به یاد زنده یاد عبدالوهاب شهیدی خواننده فقید موسیقی ایرانی پیش روی علاقه مندان قرار گرفت.

«پیش درآمد دشتی (مرتضی محجوبی)»، «درآمد»، «چهار مضراب دشتی (فاطمه دهقانی)»، «تک نوازی سنتور»، «دیلمان»، تصنیف «گریه کن (عارف قزوینی)»، «رنگ دشتی (غلامحسین بیگجه خانی)» بر اساس اشعار فخرالدین عراقی و عارف قزوینی قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

فاطمه دهقانی مدیر هنری پروژه با اشاره به مراحل تولید این اثر توضیح داده است: در مسیر نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده هنرهای زیبا، به بررسی سبک شناسانه شیوه زندگی عبدالوهاب شهیدی پرداختم. این آلبوم حاصل ماه ها نگارش و پژوهش در همان زمان است؛ این پروژه ادای دینی به مردی است که بی هیاهو، اما عمیق، بر عود نوازی و موسیقی ایران اثر گذاشت. اگر شنیدن این موسیقی دل شما را هم با یاد او گرم کرد، این مسیر ارزشش را داشته است.

حسین علیزاده موسیقی‌دان، آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی در یادداشتی به بهانه انتشار این آلبوم نوشته است: نغمه هایی آرام و ذلال به یاد خنیاگر سحرآمیز عبدالوهاب شهیدی نجوایی است عاشقانه که با زخمه های هنرمندانه فاطمه دهقانی و گروه همراه، تابلویی از مینیاتورهای موسیقایی را ترسیم و به دل می نشانند. هم نوازی ظریف همراه با آواز دلنشین حسین پیرحیاتی جویباری است از خاطرات آشنا که عطر و یاد شیرین بزرگان موسیقی را تا ابد به جان می سپارد. دست و دلتان پرعشق و پرنوا.

فاطمه دهقانی سرپرست گروه، هم خوان و نوازنده عود، حسین پیرحیاتی آواز، محسن میرزایی نوازنده سنتور، فریده سرسنگی نوازنده سازهای کوبه ای، رضا اسدپور مهندس صدا، میکس و مسترینگ، سیاوش یعقوبی طراح گرافیک، آرزو حسینی امور اجرایی و نیما جوان تهیه کننده گروه اجرایی آلبوم «خواب تو را می بینم» را تشکیل می دهند.