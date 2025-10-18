حضور نصرالله مدقالچی در یک آلبوم؛ شفیعی کدکنی از «دوازده» نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، «دوازده» برگرفته از دیوان غزلیات شمس به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی عنوان یکی از تازه ترین مجموعه های منتشر شده حوزه موسیقی در فضای مجازی است که با آهنگسازی حامد مختارانی و صدای نصرالله مدقالچی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«دولت عشق»، «رومی رخ»، «نگار»، «تاکجا»، «هفت گردون»، «بی تو به سرنمی شود»، «پنهان و پیدا»، «رستخیز»، «خمارجان»، «خاقان»، «آفتاب»، «تنها مرا رها کن» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

سید حسن امین گزینش اشعار، نصرالله مدقالچی گوینده، حامد مختارانی تهیه کننده، آهنگساز و نوازنده نی، رسول گرجی نوازنده پیانو، محمد طاعتی میکس و مستر گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

محمدرضا شفیعی کدکنی ادیب و پژوهشگر شناخته شده ادبیات فارسی درباره این اثر نوشته است: این مجموعه دوازده قطعه شعر و موسیقی است. امید دارم که تمامی اهل هنر ایران از آن بهره خواهند برد. من این سعادت را داشتم که یکی از نخستین بهره وران از این کار باشم.

سید حسن امین نیز درباره این اثر توضیح داده است: مولانا جلال الدین محمد بلخی که به زبان های بیگانه به «رومی» مشهور است، بزرگ‌ترین عارف ایرانی و یکی از ارکان ادب پارسی در کنار فردوسی، سعدی و حافظ است. وی ۲ اثر فاخر دارد، نخست مثنوی که آن را «زبور عجم» یا «شاهنامه عرفانی ایران» یا «کتاب مقدس شعر» خوانده اند. دومین اثر جاودانه مولانا هم «دیوان شمس» بوده که شامل غزلیات اشتیاقی و شورانگیزی است که مولانا در پی تحول روحی اش بر اثر ملاقات سرنوشت سازی با شمس تبریزی سرود و از عرفان زاهدانه به عرفان سماع رسید.

اکنون دوازده غزل از غزلیات مولانا در دیوان شمس که به ترتیب و توالی معنایی از سیر صعودی و تحول روحی این عارف بی مانند، نشان و نشانه ای دارد، به خط، موسیقی فاخر و اهتمام حامد مختارانی و صدای استاد نصرالله مدقالچی و گزینش بنده به پارسی زبانان و پارسی دوستان جهان ارمغان می شود.