به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار کرد: در پی افزایش سرقت از زائران در هسته مرکزی شهر قم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت و با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته در محلهای وقوع سرقت، چهره ۲ زن مظنون که به نظر میرسید تبعه خارجی باشند، شناسایی شد.
وی افزود: در ادامه با تشدید گشتزنیها و بهرهگیری از تصاویر دوربینهای حرم مطهر، ۲ زن سارق تبعه خارجی دستگیر شدند، این افراد در بازجویی اولیه منکر هرگونه سرقت شده و از اعلام محل سکونت خود خودداری کردند، با اقدامات فنی و پلیسی، محل اقامت آنان شناسایی و مأموران به سرعت به محل اعزام شدند که در نتیجه آن، ۲ زن و ۲ مرد دیگر از اعضای این باند که قصد فرار داشتند نیز دستگیر شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل دلار، دینار و پول ایرانی کشف و ضبط شد.
سرهنگ نصیری افزود: طبق بررسیهای انجامشده، این باند در سال جاری چندین مرتبه به کشور و شهر قم سفر کرده و بیش از ۵۰ فقره سرقت از زائران را مرتکب شدهاند، برخی از شکات نیز موفق به شناسایی سارقان شده و پرونده جهت سیر مراحل قضائی در حال پیگیری است.
نظر شما