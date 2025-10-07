۲۰ سارق توسط پلیس در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر نصیری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی استان قم با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند چند باند سرقت را شناسایی و اعضای آنها را در نقاط مختلف شهر دستگیر کنند.
وی افزود: سارقان دستگیرشده با استفاده از روشهای متنوعی از جمله جیببری، سرقت لوازم داخل خودرو، استفاده از پلاکهای تقلبی و نیز فریب شهروندان با سلاحهای جعلی اقدام به ارتکاب جرم میکردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در میان افراد بازداشتشده، ۵ نفر از سارقان تبعه غیرایرانی هستند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سرهنگ نصیری با اشاره به هماهنگی کامل واحدهای انتظامی در اجرای این عملیاتها گفت: این دستگیریها در چند مرحله و با رصد دقیق نقاط آلوده و جرمخیز شهر قم انجام شد که طی آن، چند باند فعال در حوزه سرقت لوازم خودرو و سرقتهای خرد منهدم شدند.
وی تأکید کرد: برخورد قاطع با سارقان و افراد سابقهدار از اولویتهای اصلی پلیس استان قم است و طرحهای انتظامی در این زمینه با جدیت و بهصورت مستمر ادامه دارد تا احساس امنیت در میان شهروندان تقویت شود.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم در پایان از همکاری مردم با پلیس قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا با اقدام بهموقع، از وقوع جرایم احتمالی پیشگیری شود.
