ترکیه: کابینه نتانیاهو دست به دزدی دریایی زده است

وزارت خارجه ترکیه حمله رژیم صهیونیستی به فعالان فلسطینی در آب های بین المللی را دزدی دریایی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های ناوگان آزادی در آب های بین المللی دزدی دریایی از سوی کابینه نتانیاهو محسوب می شود.

این وزارت خانه تاکید کرد که ناوگان آزادی حامل شهروندان و نمایندگان پارلمان ترکیه است و حمله به آن نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود.

پیش از این نیز نخست وزیر مالزی تاکید کرده بود: حمله نظامیان اسرائیلی به ناوگان آزادی در مسیر نوار غزه را به شدت محکوم می کنیم. این یک حرکت تحریک آمیز در راستای نقض قوانین بین المللی به شمار می رود.

وی بیان کرد: تل آویو فورا فعالان مالزیایی را آزاد کند. نظامیان اسرائیلی نباید با آنها بدرفتاری کنند.

لازم به ذکر است که ساعاتی قبل، سازمان‌دهندگان ناوگان آزادی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به تمام کشتی‌های این ناوگان حمله کرده و ۱۵۰ فعال حامی فلسطین را ربودند.

