به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت روابط خارجی اروگوئه با صدور بیانیه ای نسبت به حمله صورت گرفته علیه ناوگان صمود توسط رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده و از تل آویو خواست به سلامت اعضای این ناوگان توجه کرده و به قوانین بین‌المللی نیز احترام بگذارد.

در این بیانیه آمده است، دولت اروگوئه نگرانی جدی خود را از توقیف بیش از ۴۰ کشتی متعلق به ناوگان جهانی صمود، متشکل از بیش از ۵۰۰ نفر از حدود ۴۰ کشور، توسط رژیم صهیونیستی ابراز می‌کند. این کشتی‌ها با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به سمت نوار غزه در حرکت بودند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است، وزارت امور خارجه اروگوئه از نزدیک وضعیت ناوگان را زیر نظر داشته و با سه هموطنی که در این ناوگان حضور داشته و همچنین مسئولان صهیونیست در تماس مستقیم است تا از انجام اقدامات دیپلماتیک و کنسولی مناسب اطمینان حاصل شود.