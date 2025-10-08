حماس خبر داد: ۳ محور اصلی مذاکرات آتش بس امروز در شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، طاهر النونو مشاور رسانهای رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن قرائت بیانیه حماس از شرمالشیخ محل برگزاری مذاکرات برای اجرای طرح ۲۰ ماده ای ترامپ برای آتش بس در غزه اعلام کرد که هیئت حماس مثبتگرایی و مسئولیتپذیری لازم را برای دستیابی به پیشرفت مورد نیاز و تکمیل توافق از خود نشان داد.
وی افزود که میانجیها تلاشهای زیادی برای رفع هرگونه مانع در مسیر اجرای آتشبس انجام میدهند و روحیه خوشبینی در میان همه وجود دارد.
بر اساس این بیانیه، مذاکرات بر مکانیسمهای اجرای پایان جنگ، خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه و تبادل اسرا متمرکز است.
مسئول ارشد رسانهای حماس با تاکید بر اینکه مذاکرات غیرمستقیم با مشارکت همه طرفها و میانجیها امروز ادامه دارد، افزود که امروز لیست اسرای مورد نظر برای آزادی بر اساس معیارها و تعداد توافق شده مبادله شد.
