به گزارش خبرگزار مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد شرم الشیخ شدند.

قرار است نمایندگان ترامپ در مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و رژیم صهیونیستی در مصر شرکت کنند.

روز گذشته بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود خبر داد که هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه به مذاکرات جاری درباره آتش بس در غزه خواهد پیوست.

عبدالعاطی در ادامه اشاره کرد که مذاکرات در شرم الشیخ میان هیئت‌های صهیونیست و حماس با مشارکت منطقه‌ای ادامه دارد و هیئت آمریکایی در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

گفتنی است عصر روز دوشنبه، مذاکرات غیرمستقیم میان هیئت‌های حماس و رژیم صهیونیستی برای اجرای مرحله اول طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد.