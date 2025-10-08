  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

پیوستن هیئت‌های جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرم الشیخ

پیوستن هیئت‌های جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرم الشیخ

منابع فلسطینی از پیوستن هیئت‌های جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرم الشیخ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع مسئول در جنبش جهاد اسلامی به الجزیره گفت: هیئت‌هایی از جنبش جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرم‌الشیخ پیوسته‌اند. هیئت گروه‌های فلسطینی خواهان دستیابی به توافقی است که به رنج ملت فلسطین پایان دهد و نسل‌کشی را متوقف کند.

منبع مذکور بیان کرد: گروه‌های فلسطینی امانت‌دار اولویت‌های ملت در رابطه با پایان دادن به جنگ و عقب‌نشینی کامل اشغالگران از غزه خواهند بود.

این منبع تاکید کرد: مشارکت گروه‌های فلسطینی در کنار حماس در مذاکرات، یک خواسته‌ ملی فلسطینی است و با استقبال میانجی‌گران روبرو شده است.

از سوی دیگر یک منبع ارشد وابسته به حماس اعلام کرد: به درخواست ما، نمایندگانی از جهاد اسلامی و جبهه خلق به تیم مذاکره‌کننده در شرم‌الشیخ ملحق شده‌اند.

    • IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      دراین مذاکرات باخت باهردوطرف است فعلا یک تنفس موقت لازم است نه اسرائیل ازجنگ دست برمی داردنه حماس نابودمیشود

