به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع مسئول در جنبش جهاد اسلامی به الجزیره گفت: هیئتهایی از جنبش جهاد اسلامی و جبهه خلق به مذاکرات شرمالشیخ پیوستهاند. هیئت گروههای فلسطینی خواهان دستیابی به توافقی است که به رنج ملت فلسطین پایان دهد و نسلکشی را متوقف کند.
منبع مذکور بیان کرد: گروههای فلسطینی امانتدار اولویتهای ملت در رابطه با پایان دادن به جنگ و عقبنشینی کامل اشغالگران از غزه خواهند بود.
این منبع تاکید کرد: مشارکت گروههای فلسطینی در کنار حماس در مذاکرات، یک خواسته ملی فلسطینی است و با استقبال میانجیگران روبرو شده است.
از سوی دیگر یک منبع ارشد وابسته به حماس اعلام کرد: به درخواست ما، نمایندگانی از جهاد اسلامی و جبهه خلق به تیم مذاکرهکننده در شرمالشیخ ملحق شدهاند.
