اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با حضور ۶۰۰ برگزیده

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری با بیان اینکه آیین اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» به میزبانی استان همدان و با حضور ۶۰۰ نفر از برگزیدگان این رویداد برگزار میشود، اظهار کرد: برپایی این مسابقات نقش مهمی در تحقق منویات مقام معظم رهبری برای تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی ایفا خواهد کرد.
استاندار همدان تصریح کرد: توجه ویژه برگزاری مسابقات «مدهامتان» به حضور نوجوانان و جوانان، زمینهساز ترویج فرهنگ قرآنی از مسیر مسجد و کانونهای مساجد در سطح جامعه شده است.
وی در ادامه افزود: جایگاه مسجد در تاریخ اسلام بهعنوان بزرگترین پایگاه قرآنی، دینی، اجتماعی و فرهنگی، و نقش آن در صدر اسلام، نشان میدهد که برگزاری چنین مسابقاتی گامی در راستای بازگرداندن کارکردهای اصیل مسجد به جامعه امروز است؛ کارکردهایی که متأسفانه در گذر زمان کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
ملانوری با اشاره به ظرفیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گفت: این کانونها با گستره فعالیتهای متنوع، دوشادوش مساجد در مسیر اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی حرکت میکنند و در حوزه مسائل محلهمحور نیز ذیل طرح «محراب» میتوانند نقشآفرین باشند.
وی همچنین مشارکت مردمی را یکی از اصول بنیادین نظام اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: کانونهای مساجد در قالب برنامههایی همچون جشنواره قرآنی «مدهامتان» میتوانند این مشارکت را در سطح فرهنگ دینی بهطور وسیع محقق سازند.
گفتنی است، آیین اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» از ۲۰ تا ۲۳ آبانماه به میزبانی استان همدان برگزار میشود.
