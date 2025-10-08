  1. دین و اندیشه
محفل انس با قرآن کریم در امامزاده صالح تجریش برگزار می‌شود

نود و دومین محفل انس با قرآن کریم چهارشنبه ۱۶ مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در آستان مقدس امامزاده صالح(ع) تجریش برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نود و دومین محفل انس با قرآن کریم چهارشنبه ۱۶ مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در آستان مقدس امامزاده صالح(ع) تجریش برگزار خواهد شد.

در این مراسم معنوی، محمدعلی فتحی به اجرای برنامه می‌پردازد و حافظان و قاریان ممتاز کشوری، امیرحسین رحمتی و مهدی برنده، آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت خواهند کرد.

محافل انس با قرآن آستان مقدس امامزاده صالح تجریش از برنامه‌های شاخص این مکان مقدس به شمار می‌رود که با حضور قاریان برجسته ملی و بین‌المللی، هر هفته برگزار می‌شود و مورد استقبال گسترده مؤمنان و دوستداران قرآن کریم قرار دارد.

فاطمه علی آبادی

