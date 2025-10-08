تکذیب ادعای رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا توسط عراقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ هیئت دولت در پاسخ به سورالی مبنی بر ادعای روزنامه الجریده کویت در خصوص رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا در روز شنبه گذشته، گفت: این ادعای روزنامه الجریده کویت مبنی بر رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا را تکذیب می‌کنم.

بر اساس این گزارش، روزنامه کویتی الجریده اخیراً به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه ایران گزارش داده بود که طی روزهای گذشته تماس‌هایی میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه برقرار شده است.

بر اساس ادعای این روزنامه، آخرین تماس میان دو مقام شامگاه شنبه انجام شده و احتمال داده شده است که در هفته آینده نشست‌هایی محرمانه در عمان یا قطر برای هماهنگی پیش از ازسرگیری رسمی مذاکرات برگزار شود؛ همچنین ویتکاف در تماس اخیر خود از تهران خواسته است از طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای غزه حمایت کند.