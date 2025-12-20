به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشت: آمریکا و اسرائیل پیش از حمله به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، با هدف گمراه کردن تهران، اخبار رسانه‌ای درباره تنش میان دو طرف را منتشر کردند.

به نوشته واشنگتن پست، رسانه‌ها در آن زمان مدعی شده بودند که واشنگتن و تل‌آویو در مورد حمله به ایران اختلاف نظر دارند، اما در واقع این گزارش‌ها بخشی از طرح هماهنگ دو کشور بود تا ایران به مذاکرات هسته‌ای اعتماد کند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، به ایران حمله کرد. این حمله تنها دو روز پیش از ششمین دور مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و ایران صورت گرفت.

واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشت که اخبار منتشرشده درباره اختلاف بین نتانیاهو و دولت ترامپ صحیح نبوده و این گمراه‌سازی به برنامه‌ریزی مخفیانه حمله کمک کرده است.

این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که واشنگتن و تل‌آویو چگونه با مدیریت اخبار و فشار رسانه‌ای، سیاست‌های نظامی خود در منطقه را پیش می‌برند.

براساس گزارش واشنگتن پست، همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار فراتر از حدی بوده که در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.

فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بی نتیجه بودن مذاکرات با آمریکا، دقیقاً در اوج مذاکرات، به خوبی گواه آن است که ایران فریب بازی تل‌آویو-واشنگتن را نخورده است.

شکست پروژه براندازی از طریق اقدامی نظامی غافلگیرانه، اعتراضات خیابانی و کودتا در اواخر بهار امسال نشان داد که جمهوری اسلامی، هوشمندانه تحرکات دشمن را رصد می‌کند و در دام نمایش‌های رسانه‌ای نمی‌افتد.