  1. سیاست
  2. دولت
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

افتتاح آرامگاه شمس تبریزی تا مهر ماه سال آینده

افتتاح آرامگاه شمس تبریزی تا مهر ماه سال آینده

وزیر گردشگری و میراث فرهنگی ضمن اشاره به پیشرفت ۵۸ درصدی، از افتتاح بنای آرامگاه شمس تبریزی تا مهر ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی امیری وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه میراث فرهنگی سفری را به خوی داشتم که خوشبختانه آرامگاه شمس تبریزی با پیشرفت ۵۸ درصدی مواجه شده است و بقیه آن تا ظرف یک سال تکمیل خواهد شد و انشالله در مهرماه سال آینده در روزهای هفتم و هشتم که سالگرد روز مولانا و شمس است، این آرامگاه که توسط معماران به نام طراحی شده، افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: انشاالله از این به بعد ما شاهد خواهیم بود  که شهر خوی هم یک مقصدی مانند قونیه برای علاقمندان به زیارت مولانا شمس و مولانا خواهد بود.

صالحی امیری بیان کرد: در حوزه گردشگری در حال حاضر ۸۰ تن از جامعه هتلداران و آژانس ها از   کشورمان در عراق هستند و از بصره به صورت زمینی به عراق رفتند که به بغداد می روند و جهت گیری برای توسعه گردشگری با عراق را آغاز کردیم که نقطه عطفی است برای هدف گذاری که کردیم تا به ۵ میلیون نفر گردشگر عراقی در کشورمان دست یاد می‌کرد البته در حال حاضر این آمار سه و نیم میلیون نفر است. 

وی  متذکر شد: دستیابی به توسعه گردشگری با پیشنهاد وزیر گردشگری این کشور است و من هم به زودی به عراق سفر خواهم کرد و در این خصوص و در کشور عراق تفاهم‌نامه‌ای امضا خواهیم کرد.

وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی گفت: خوشبختانه در حال حاضر گردشگران عراقی در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، کیش، رشت و در اکثر استان‌های کشور حضور دارند و یکی از کانون‌هایی که مورد توجه ما در حوزه گردشگری است، کشور همسایه عراق به شمار می‌آید.

وی در رابطه با ثبت ملی مشترک  انجام شده  با چند کشور گفت:  ما کمیته‌ای داریم به نام «حافظه جهانی» و در مقطعی که من رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی بودم، مسئولیت این موضوع بر عهده ما قرار داشت و در همان زمان نیز تلاش کردیم تا همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ثبت و پاسداشت میراث فرهنگی تقویت شود.

کد خبر 6615749
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پدیدار IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      در این صورت شمس تبریزی دو آرامگاه دارد. یکی در ایران و یکی در ترکیه آخر بازار روبروی آرامگاه مولانا

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها