افتتاح آرامگاه شمس تبریزی تا مهر ماه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی امیری وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه میراث فرهنگی سفری را به خوی داشتم که خوشبختانه آرامگاه شمس تبریزی با پیشرفت ۵۸ درصدی مواجه شده است و بقیه آن تا ظرف یک سال تکمیل خواهد شد و انشالله در مهرماه سال آینده در روزهای هفتم و هشتم که سالگرد روز مولانا و شمس است، این آرامگاه که توسط معماران به نام طراحی شده، افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: انشاالله از این به بعد ما شاهد خواهیم بود که شهر خوی هم یک مقصدی مانند قونیه برای علاقمندان به زیارت مولانا شمس و مولانا خواهد بود.

صالحی امیری بیان کرد: در حوزه گردشگری در حال حاضر ۸۰ تن از جامعه هتلداران و آژانس ها از کشورمان در عراق هستند و از بصره به صورت زمینی به عراق رفتند که به بغداد می روند و جهت گیری برای توسعه گردشگری با عراق را آغاز کردیم که نقطه عطفی است برای هدف گذاری که کردیم تا به ۵ میلیون نفر گردشگر عراقی در کشورمان دست یاد می‌کرد البته در حال حاضر این آمار سه و نیم میلیون نفر است.

وی متذکر شد: دستیابی به توسعه گردشگری با پیشنهاد وزیر گردشگری این کشور است و من هم به زودی به عراق سفر خواهم کرد و در این خصوص و در کشور عراق تفاهم‌نامه‌ای امضا خواهیم کرد.

وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی گفت: خوشبختانه در حال حاضر گردشگران عراقی در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، کیش، رشت و در اکثر استان‌های کشور حضور دارند و یکی از کانون‌هایی که مورد توجه ما در حوزه گردشگری است، کشور همسایه عراق به شمار می‌آید.

وی در رابطه با ثبت ملی مشترک انجام شده با چند کشور گفت: ما کمیته‌ای داریم به نام «حافظه جهانی» و در مقطعی که من رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی بودم، مسئولیت این موضوع بر عهده ما قرار داشت و در همان زمان نیز تلاش کردیم تا همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ثبت و پاسداشت میراث فرهنگی تقویت شود.