پورمحمدی: تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام پرداخت و تصفیه مطالبات گندمکاران گفت: مسئله پرداخت مطالبات گندمکاران به پایان رسید و ۱۰۰ درصد مطالبات پرداخت شد. در عین حال موضوع بیمه این عزیزان نیز پرداخت شده است.

رئیس سازمان برنامه بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه رئیس جمهور به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: کارگروهی در سازمان برنامه بودجه شکل دادیم برای همین که در این شرایط فعلی ممکن است بعضی ردیف‌های بودجه‌ای گرهگشایی از کار کشور نکنند ،لذای آنها را حذف کرده و یا رشد بودجه آنها را متوقف می‌کنیم و یا با جای دیگر ادغام خواهیم کرد.

وی افزود: این مسائل با شخص آقای رئیس جمهور در میان گذاشته شده و ایشان هم به دنبال کوچک سازی و حذف ردیف‌های بودجه‌ای که جز ماموریت‌های دولت نیستند می‌باشد.