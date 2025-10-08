  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

انبار احتکار برنج در اهواز کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار برنج احتکاری به ارزش ۴۴ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی یک انبار نگهداری برنج را در شهرستان اهواز شناسایی کردند.

وی بیان کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و رعایت حقوق شهروندی از محل مزبور بازدید کردند که ۴۴ تن برنج عنبر بو و دستگاه های برنج کوبی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج احتکار شده را ۴۴ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.

کد خبر 6615821

    • آشنا IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      احتکار برنج، در شرایط فعلی آن هم در این سطح غیر شرافتمندانه است

