توقیف یک تن برنج قاچاق در خوزستان/ سارق زورگیر اهوازی دستگیر شد

سرهنگ علی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی خوزستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اهواز به اندیمشک به یک دستگاه خودروی کامیون مظنون شده و خودروی مذکور را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از کامیون مقدار ۲۰ تن برنج فاقد هر گونه مجوز گمرکی به ارزش یک میلیارد ریال را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان با اشاره به اینکه راننده خودرو پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضای شد، بیان کرد: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

سارق زورگیر اهوازی دستگیر شد

حاتمی در ارتباط با پرونده پلیسی دیگر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از نوع زورگیری از افراد در شهرستان اهواز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان خوزستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان عنوان کرد: متهم در بازجویی‌ها به ۱۲ فقره سرقت و زورگیری از افراد مختلف در شهرستان اهواز اعتراف کرد.

حاتمی با اشاره به اینکه متهم توسط شاکیان پرونده شناسایی شد، تأکید کرد: پرونده قضایی در این خصوص تکمیل و به همراه متهم به‌منظور سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.