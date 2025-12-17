  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

کشف انبار احتکار برنج در آبادان

کشف انبار احتکار برنج در آبادان

اهواز ـ فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار برنج احتکاری به ارزش سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان آبادان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی یک انبار نگهداری برنج را در شهرستان آبادان شناسایی کردند.

وی بیان داشت: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و رعایت حقوق شهروندی از محل مزبور بازدید کردند که تعداد ۲ هزار تن برنج هندی و پاکستانی در کیسه‌های پنجاه کیلویی دپو کرده بودند، کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی برنج احتکار شده را سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان معرفی شد.
کد خبر 6693299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها